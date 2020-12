Foggia, il sindaco autorizza festa di laurea privata con 20 persone nel teatro comunale



Uno studente di Foggia ha organizzato una festa di laurea insieme ad altri 19 invitati nella prestigiosa Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia: l’iniziativa sarebbe stata autorizzata direttamente dal sindaco, in aperta violazione delle restrizioni in vigore per contenere la diffusione del covid-19.

