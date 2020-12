Foggia, scomparso Valentino, 20 anni, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo”



Da ventiquattr’ore non si hanno notizie di Valentino, 20 anni, scomparso da Ascoli Satriano, piccolo comune di 6mila anime della provincia di Foggia. I familiari hanno condiviso un appello sui social per invitare chiunque fosse in possesso di informazioni utili a rintracciarlo a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

