Francesca Rocco e Giovanni Masiero saranno genitori per la seconda volta

Francesca Rocco e Giovanni Masiero diventeranno genitori per la seconda volta. I due hanno voluto condividere questa gioia con i loro fan, ma per farlo hanno voluto aspettare qualche mese, come scrive l’ex gieffina su Instagram: “Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua!”

