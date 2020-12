Francesco Centorame di SKAM è diventato papà



Francesco Centorame è diventato papà per la prima volta. Anche se non si conosce ancora il sesso del bebè, l’attore romano classe 1996 che ha interpretato Elia Santini nella fortunata serie Netflix SKAM Italia e la fidanzata Valentina Salvagno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sono diventati genitori. A dare la lieta notizia, è stata proprio lei tramite il suo profilo Instagram, pubblicando un tenero scatto di famiglia.

