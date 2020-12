Genova, non ce l’ha fatta il neonato di appena 20 giorni caduto sul bus dopo una frenata



Non ce l’ha fatta il neonato di appena 20 giorni che era caduto sul bus dopo una brusca frenata dell’autista del mezzo pubblico per evitare di travolgere un pedone. Il piccolo era nel reparto di Rianimazione del Gaslini di Genova dal 28 ottobre. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita tramite delicatissime operazioni chirurgiche.

