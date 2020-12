George Clooney: “I miei figli parlano italiano e dicono ‘papà str*nzo’”



L’italiano diventa un’arma per Ella e Alexander, i gemelli nati dal legame tra George Clooney e Amal Alamuddin. Entrambi i figli del divo parlano italiano, lingua che l’attore e la moglie conoscono poco. E, benché abbiano solo tre anni, hanno imparato a utilizzare le parolacce in lingua sperando che papà Clooney non capisca: “Mi chiamano ‘papà str*nzo’”.

