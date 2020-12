Giornalismo investigativo, torna il Premio Morrione: il nuovo bando per i reporter under 30



Al via la decima edizione del Premio Morrione per il giornalismo investigativo: coloro tra gli under 30 che vorranno partecipare hanno tempo fino al 31 gennaio per inviare il proprio progetto su uno dei temi indicati, tra cui ambiente, legalità, diritti umani e civili, sviluppo tecnologico e attività economiche.

