Gismondo dopo il convegno dell’ultradestra tedesca: “Non sono negazionista ma ingenua”



La microbiologa del Sacco di Milano Maria Rita Gismondo sotto accusa dopo il convegno con l’ultradestra tedesca a Berlino si scusa in una intervista a Repubblica: “Mi assumo tutte le responsabilità di essere stata così in buona fede da non pensare che le mie dichiarazioni potessero venire distorte da degli estremisti. Per me era un discorso tra scienziati”.

