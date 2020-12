Giulia De Lellis e Carlo Beretta, arriva il primo bacio pubblico



La coppia non si nasconde più, come dimostrano le foto delle effusioni scambiatesi durante un momento di relax per le strade di Roma, immortalate da Chi. La popolare influencer (nella Capitale per partecipare a un film in cui debutta come attrice) è legata al giovane rampollo della dinastia di produttori d’armi da alcuni mesi.

