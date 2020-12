Grugliasco, sbranata dai cani: “Gli animali stavano sempre con lei e non le hanno mai fatto nulla”



La vittima si chiamava Mariangela Zaffino e aveva 74 anni. La figlia è stata sentita in qualità di testimone dalla polizia municipale di Grugliasco, oltre che proprietaria dei cinque lupi cecoslovacchi che hanno sbranato la pensionata: “Ero appena tornata da lavorare. Non era insolito che i cani stessero con mia madre quando non c’ero. Non hanno mai dato problemi, sono educati”.

