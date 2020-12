Ha senso fare il tampone prima di tornare a casa per le feste di Natale?



Mentre si avvicinano le vacanze di Natale e Capodanno, è partita la corsa al tampone di quanti intendono salvare il cenone cercando di mettere al sicuro dal contagio nonni, zii e genitori a rischio. Ma ha senso sottoporsi a screening del genere prima di tornare a casa per le feste? Da Walter Ricciardi a Fabrizio Pregliasco, da Pierluigi Lopalco a Matteo Bassetti, ecco il parere degli esperti: “Il test non è un lasciapassare. Non può dare la certezza della non positività. Utile, ma non risolutivo”.

