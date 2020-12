Ha un malore mentre è collegata alla Dad: muore 15enne a Taranto



Una studentessa di 15 anni del liceo artistico Calò di Grottaglie, in provincia di Taranto, ha accusato un malore ed è morta mentre si trovava in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione di Manduria), e stava seguendo una lezione scolastica dal suo computer in didattica a distanza. Inutili i soccorsi.

