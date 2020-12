I dati di oggi spiegati: perché i morti da Covid di oggi sono una tragica anomalia



Record di morti, oggi, nel bollettino sull’epidemia di Coronavirus del 3 dicembre 2020. Ma la media mobile dei decessi era in calo da giorni, così come quella dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva. Per quanto la giornata sia tragica, insomma, tutto ci fa sperare che il momento peggiore di questa seconda ondata sia prossimo a finire.

