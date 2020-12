Il Covid colpisce la Lotteria Italia: calo del 30% delle vendite. Mai così pochi biglietti



Anche la Lotteria Italia risente della crisi economica causata dal Covid-19. Sono infatti in netto calo le vendite dei biglietti per il 6 gennaio. Solitamente, quello riguardante la Lotteria è uno dei giochi più sentiti dagli italiani durante le festività natalizie e in tantissimi partecipavano all’estrazione dell’epifania.

Continua a leggere



Anche la Lotteria Italia risente della crisi economica causata dal Covid-19. Sono infatti in netto calo le vendite dei biglietti per il 6 gennaio. Solitamente, quello riguardante la Lotteria è uno dei giochi più sentiti dagli italiani durante le festività natalizie e in tantissimi partecipavano all’estrazione dell’epifania.

Continua a leggere

Continua a leggere