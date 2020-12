Il ministero della Salute richiama dagli scaffali i cibi per bambini “Primi Anni Selex”



Sul sito ufficiale del ministero della Salute è stato pubblicato un richiamo per un prodotto alimentare per bambini: si chiede di ritirare dal commercio un lotto della Crema di mais, riso e tapioca di Primi anni Selex a causa del rischio di presenza di allergeni e si avvisano tutti i consumatori che abbiano già acquistato l’articolo in questione di non consumarlo e riportalo al punto vendita dove era stato comprato.

