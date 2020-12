Il padre condannato a Torino per le molestie al figlio medico: “Non volevo che fosse gay”



La storia è ormai nota: aveva pagato un uomo per spezzare le dita al figlio, in modo che non potesse più esercitare la sia professione di chirurgo. A Fanpage.it il professionista aveva raccontato il suo incubo fatto di minacce, pedinamenti e aggressioni. Adesso, suo padre sostiene che nulla sia vero. “Nessuno sarebbe contento di avere un figlio gay”

