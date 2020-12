Il Papa riconosce il martirio di Rosario Livatino: il ‘giudice ragazzino’ sarà beato



Per la la Santa Sede è martire ‘in odium fidei’ (in odio alla fede). Rosario Livatino fu assassinato da Cosa Nostra trent’anni fa: troppe le sue firme sulle sentenze contro gli esponenti mafiosi in quel periodo. Sarà il primo magistrato nella storia della Chiesa ad avere questo riconoscimento. Decisiva anche la testimonianza di uno sei suoi killer, ora pentito.

