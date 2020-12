Il rapper parla di mafia e politica, ma il sindaco di Cassano allo Ionio lo querela: Guiz condannato



Il sindaco di Cassano allo Ionio, comune cosentino sciolto per ndrangheta, Giovanni Papasso, denuncia e fa condannare per diffamazione il rapper locale Guiz, all’anagrafe Guido Cetraro: “Non è colpa mia se il comune è stato commissariato, io non cito il sindaco nelle mie canzoni”. La risposta di Papasso: “Forse ho sbagliato, ma lui non mi ha mai chiamato”

