Il vaccino Pfizer arriva il 26 dicembre in Italia: sarà efficace anche sulla variante inglese



Le parole di Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, nel corso della conferenza stampa all’indomani dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte di Aifa. Saranno in tutto 27 milioni le dosi del vaccino Pfizer che arriveranno in Italia nel 2021, parte delle 200 milioni di dosi già acquistate dall’Ue.

