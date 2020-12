Il vaccino Pfizer-BionTech approvato dall’Ema



È arrivato, come si sperava prima di Natale, il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech in Europa. Si tratta del primo farmaco contro il Covid-19 a essere autorizzato per l’uso nell’Unione europea. Ora la Commissione europea avvierà la procedura per renderla effettiva in tutti gli Stati membri entro pochi giorni.

