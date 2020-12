Il video fake con gli auguri di Natale della Regina Elisabetta ai suoi sudditi



Come ogni anno la Regina Elisabetta si rivolge ai suoi sudditi nella per rivolgere agli inglesi suoi più sentiti auguri di Natale. In quest’anno così particolare non poteva mancare questa tradizione, ma Channel 4 ha ben pensato di realizzare un video fake con il tanto atteso discorso augurale della sovrana. Che si tratti di un falso lo confermano piccoli dettagli e anche un balletto della Regina diffuso su TikTok.

