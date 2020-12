Ilaria Capua: “È naturale che ci sarà la terza ondata, gennaio e febbraio saranno mesi terribili”



Secondo Ilaria Capua, la virologa italiana a capo dell’UF One Health Center in Florida, “è naturale che ci sarà una terza ondata di Coronavirus all’inizio del 2021. Gennaio e febbraio saranno mesi terribili per tanti motivi. Il virus continuerà a circolare, perché stiamo abbassando la curva ma non la stiamo azzerando. Se arriviamo a vaccinare le fasce da proteggere prima dell’estate avremo fatto tantissimo”.

