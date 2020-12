Imola, è positivo al Covid ma prende l’autobus per andare al centro commerciale a fare shopping



Nonostante fosse positivo, e pertanto in isolamente fiduciario, un giovane di 26 anni residente in un paese dell’Appennino ha comunque preso l’autobus per recarsi a un centro commerciale di Imola, dove aveva intenzione di comprare i regali di Natale. Ma i carabinieri lo hanno intercettato prima che vi arrivasse, mentre era sull’autobus, e lo hanno denunciato per violazione del provvedimento sanitario.

