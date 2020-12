Imprenditore paga bollette a 114 famiglie in difficoltà. “Ero povero, mi staccarono il gas”



Un imprenditore di Gulf Breeze, in Florida, ha deciso di pagare le bollette di 114 famiglie in difficoltà che rischiavano di vedersi staccare il gas per morosità. “Capisco i loro sacrifici, ci sono passato anche io. Quando ero giovane mi staccarono il gas perché non potevo pagare”. Michael Esmond è titolare di un’azienda che si occupa di realizzare piscine e centri benessere.

