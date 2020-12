In arrivo il vaccino Oxford-AstraZeneca: perché è la vera buona notizia per l’Italia



Non solo Pfizer e Moderna: tra i vaccini contro il Covid in via di sviluppo l’Italia ha puntato soprattutto su quello realizzato da AstraZeneca e Università di Oxford, in collaborazione con l’Irbm di Pomezia. Dopo la battuta d’arresto dei mesi scorsi, l’antidoto sta per essere autorizzato nel Regno Unito e poi toccherà all’Ema: nel nostro Paese arriveranno fino a 40 milioni di dosi.

