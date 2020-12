In Italia non ci sono più regioni rosse: dal prossimo weekend tutto il paese potrebbe essere giallo



A partire da oggi in Italia non ci sono più regioni in fascia “rossa”, cioè ad alto rischio: tutto il paese è giallo salvo Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta e Abruzzo che continueranno per almeno un’altra settimana a rimanere in zona “arancione”. Da domenica prossima, però, tutto potrebbe nuovamente cambiare.

