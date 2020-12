In ospedale dopo un pestaggio: arrestato Gabriele, il compagno di Valentina Ferrari



I carabinieri di Foggia hanno fermato Gabriele, l’uomo al centro della vicenda di Valentina Ferrari, la ragazza ricoverata in ospedale a Livorno per percosse. Il caso era finito sulle pagine di cronaca come un episodio di scomparsa dopo che Valentina era scomparsa dall’ospedale dopo le dimissioni. La procura aveva poi chiarito che Valentina era stata collocata in una struttura per proteggerla dai rischi conseguenti alla denuncia.

