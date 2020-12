In ospedale per un intervento alla milza, Sonia Nacci muore poco dopo: era stata picchiata



È arrivata in ospedale in condizioni che non apparivano gravi, ma poi, dopo un intervento alla milza è deceduta. Per i carabinieri che sono intervenuti in casa di Sonia Nacci, a Ceglie, nel Brindisino, potrebbe trattarsi di un violento pestaggio. I militari indagano per omicidio preterintenzionale. La donna è stata soccorsa nella casa dove abitava con il figlio 15enne, su chiamata dai vicini.

