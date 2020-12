In prigione da innocente per 37 anni: la testimone che lo accusò: “Ho mentito”



Walter Forbes, 63 anni, è stato liberato dopo 37 anni trascorsi in prigione da innocente. Una donna lo aveva falsamente accusato dell’omicidio di un uomo, Dennis Hall, morto in un incendio nel 1983. Si è decisa a dire la verità dopo essersi ammalata di cancro. Temendo per la sua vita, la testimone ha voluto liberarsi da questo pesante segreto. “La perdono, ha detto Forbes, anche se ci ha messo un’eternità sono contento che abbia fattto la cosa giusta”.

Continua a leggere



Walter Forbes, 63 anni, è stato liberato dopo 37 anni trascorsi in prigione da innocente. Una donna lo aveva falsamente accusato dell’omicidio di un uomo, Dennis Hall, morto in un incendio nel 1983. Si è decisa a dire la verità dopo essersi ammalata di cancro. Temendo per la sua vita, la testimone ha voluto liberarsi da questo pesante segreto. “La perdono, ha detto Forbes, anche se ci ha messo un’eternità sono contento che abbia fattto la cosa giusta”.

Continua a leggere

Continua a leggere