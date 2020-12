Incendio a Rimini, fiamme nella notte in un residence: morta donna di 37 anni



Incendio nella notte nel residence “Il Capodoglio” di San Giuliano a Rimini: una donna di 37 anni è morta, trovata senza vita nel bagno del suo appartamento, ed altri due uomini sono stati trasferiti in ospedale per intossicazione. La vittima lavorava in una scuola elementare. Ignote le cause del rogo: indagini in corso.

