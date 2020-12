Incendio nel palazzo a Bologna, un morto e un ferito: decine di persone evacuate



Decine di persone residenti in zona sono state svegliate di soprassalto e costrette a scendere in strada all’alba mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme. Dai primi accertamenti pare che il rogo sia divampato proprio in casa dell’unica vittima, un anziano i 101 anni. L’appartamento è stato pesantemente danneggiato.

