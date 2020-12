Incidente con esplosioni e incendio sull’autostrada A14 a Pesaro: muore conducente camion



Grave incidente in serata lungo l’autostrada A14 a Pesaro per un camion che ha preso fuoco in corsia Nord, sopra un cavalcaferrovia sul popoloso quartiere di Santa Veneranda. Le fiamme hanno fatto volare di sotto alcuni pezzi di lamiera incandescenti. Si registra una vittima, il conducente del mezzo pesante.

