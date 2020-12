India, agricoltori contro la riforma del governo, i Sikh d’Italia: “Nessuno ne parla”



Jowarar Singh, responsabile della comunicazione della comunità Sikh in Italia, racconta a Fanpage.it cosa sta succedendo ormai da due mesi nel suo Paese di origine: “Milioni di agricoltori protestano per una riforma che punta a privatizzare un settore alla base dell’economia indiana”. I media nazionali non entrano nel merito delle proteste, mentre quelli stranieri, spiega il giovane portavoce che vive in provincia di Piacenza, non ne parlano abbastanza. “La protesta riguarda tutti, senza distinzione di religione o di Stato”. Manifestazioni anche in Italia, dopo l’imponente sciopero nazionale in India di qualche settimana fa.

Continua a leggere



Jowarar Singh, responsabile della comunicazione della comunità Sikh in Italia, racconta a Fanpage.it cosa sta succedendo ormai da due mesi nel suo Paese di origine: “Milioni di agricoltori protestano per una riforma che punta a privatizzare un settore alla base dell’economia indiana”. I media nazionali non entrano nel merito delle proteste, mentre quelli stranieri, spiega il giovane portavoce che vive in provincia di Piacenza, non ne parlano abbastanza. “La protesta riguarda tutti, senza distinzione di religione o di Stato”. Manifestazioni anche in Italia, dopo l’imponente sciopero nazionale in India di qualche settimana fa.

Continua a leggere

Continua a leggere