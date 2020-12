Infermiera killer, Daniela Poggiali condannata a 30 anni



Ha ucciso un anziano paziente con una somministrazione letale di cloruro di potassio. Con l’accusa di omicidio pluriaggravato è stata condanna a 30 anni di carcere Daniela Poggiali, ex infermiera dell’Ausl Romagna nota alle cronache per alcune morti sospette in corsia. La donna è imputata anche in un altro processo per la morte di un’anziana paziente.

