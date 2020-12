Ingoia la batteria di un telecomando mentre gioca: bambino di 8 anni si brucia l’esofago



Ha rischiato di morire per via di una batteria ingoiata mentre giocava: Lucas, bambino inglese di 8 anni, è fortunato ad essersela cavata con poco. Una piccola porzione dell’esofago è stata danneggiata dalla pila, ma per guarire non avrà bisogno di un’operazione chirurgica. I genitori chiedono di fare attenzione ai bambini soprattutto nel periodo natalizio.

