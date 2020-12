Ippolito (Spallanzani): “Operatori sanitari non possono rifiutare il vaccino anti-Covid”



Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, è intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it per spiegare come sta andando la campagna di vaccinazioni anti-Covid in Italia: “In Italia finora non ci sono stati effetti avversi e questo è sicuramente il miglior punto di partenza per il Paese”.

