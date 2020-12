Isola Capo Rizzuto, tragico schianto in moto: Luca muore a 26 anni



Luca Riillo, ventiseienne di Isola Capo Rizzuto, è morto nella serata di giovedì in ospedale a Crotone, a cause delle ferite riportate in un incidente stradale a Salica. Il giovane centauro era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Inutile la corsa in ospedale.

