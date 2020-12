Jason Momoa regala il tridente di Aquaman ad un piccolo fan malato di cancro



Jason Momoa ha davvero un cuore d’oro e non ha perso occasione per dimostrarlo. L’attore hawaiano ha fatto in modo che al suo piccolo fan malato di cancro, Danny Sheehan, arrivasse in regalo il tridente di Aquaman. La star ha condiviso su Instagram la foto che ritrae il bambino con l’imponente scettro del mare, accanto al quale c’era scritto questo bellissimo messaggio: “Non vedo l’ora di cavalcare dei delfini insieme a te, Danny. Con amore, zio Aquaman”.

