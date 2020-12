Kasia Smutniak: “Rispettate le regole a Natale, si può condividere anche a distanza”



L’attrice ha pubblicato un messaggio di auguri ai suoi fan in cui ha lanciato un appello, per vivere questo Natale nel rispetto delle norme anti Covid, tenendo presente che “la strada è lunga” e “dobbiamo fare ancora sacrifici”: “Io stessa non vedo la mia famiglia da un anno e non li vedrò ancora per mesi. Ricordate perché combattiamo”.

