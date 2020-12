Katia Follesa: “Ho avuto il Covid ma non l’ho detto a nessuno”



Katia Follesa è stata ospite nel salotto di Verissimo, nella puntata in onda sabato 26 dicembre. L’attrice e comica lombarda ha confessato a Silvia Toffanin di aver sconfitto il Coronavirus, contratto lo scorso ottobre, seppur in forma lieve, e ha spiegato la sua scelta di non rendere pubblica la notizia: “Ho preferito sfruttare quel momento per regalare un po’ di ironia”.

Continua a leggere



Katia Follesa è stata ospite nel salotto di Verissimo, nella puntata in onda sabato 26 dicembre. L’attrice e comica lombarda ha confessato a Silvia Toffanin di aver sconfitto il Coronavirus, contratto lo scorso ottobre, seppur in forma lieve, e ha spiegato la sua scelta di non rendere pubblica la notizia: “Ho preferito sfruttare quel momento per regalare un po’ di ironia”.

Continua a leggere

Continua a leggere