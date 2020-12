La cucina in un comune, il soggiorno in un altro: Natale e Covid nel paese delle case divise



Divisi da una singola strada che passa tra le loro case e addirittura abitazioni che hanno la sala da pranzo in un comune e le camere da letto nell’altro, è la strana situazione in cui si trovano diverse famiglie umbre che vivono a cavallo tra i comuni di Allerona e Castel Viscardo, nella provincia di Terni, e che in vista delle prossime festività natalizie e del divieto di spostamento tra comuni rischiano di doversi separare per forza sebbene vivano a pochi metri di distanza.

