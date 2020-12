La Germania ha acquistato dosi extra del vaccino anti-Covid: ma poteva farlo?



Secondo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la Germania non avrebbe potuto acquistare dosi extra del vaccino Pfizer contro il Covid. L’accordo europeo, in effetti, vincola gli Stati membri a non intraprendere azioni bilaterali, ma ci sono alcune possibili eccezioni. Cerchiamo di capire, quindi, se l’operato della Germania è legittimo o meno.

Continua a leggere



Secondo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la Germania non avrebbe potuto acquistare dosi extra del vaccino Pfizer contro il Covid. L’accordo europeo, in effetti, vincola gli Stati membri a non intraprendere azioni bilaterali, ma ci sono alcune possibili eccezioni. Cerchiamo di capire, quindi, se l’operato della Germania è legittimo o meno.

Continua a leggere

Continua a leggere