La principessa Sofia di Svezia incinta e positiva al coronavirus



La principessa Sofia di Svezia, moglie del principe Carl Philip, è in attesa del suo terzo figlio e, insieme al marito, è risultata essere positiva al coronavirus. Per la coppia reale si tratta del terzo figlio, dopo i principini Alexander e Gabriel. La famiglia intera è in auto isolamento dallo scorso novembre.

Continua a leggere



La principessa Sofia di Svezia, moglie del principe Carl Philip, è in attesa del suo terzo figlio e, insieme al marito, è risultata essere positiva al coronavirus. Per la coppia reale si tratta del terzo figlio, dopo i principini Alexander e Gabriel. La famiglia intera è in auto isolamento dallo scorso novembre.

Continua a leggere

Continua a leggere