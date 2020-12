La solidarietà silenziosa della Cascina che salva i senzatetto: “Qui si riparano persone”



A Fiano, in provincia di Torino, la Cascina Solidale Marchesa si occupa di ospitare persone senza casa e senza lavoro, cercando di recuperarle alla vita con l’aiuto reciproco e la solidarietà degli ospiti tra loro. A causa dell’emergenza Coronavirus, molti senzatetto ricoverati per lievi problemi mentali e di salute sono stati costretti ad abbandonare i reparti per fare posto ai pazienti Covid. La cascina li ha accolti e le loro storie di dolore e di disperazione raccontano della solidarietà reale, che si fa con il tempo, con la compagnia e non solo con il denaro.

Continua a leggere



A Fiano, in provincia di Torino, la Cascina Solidale Marchesa si occupa di ospitare persone senza casa e senza lavoro, cercando di recuperarle alla vita con l’aiuto reciproco e la solidarietà degli ospiti tra loro. A causa dell’emergenza Coronavirus, molti senzatetto ricoverati per lievi problemi mentali e di salute sono stati costretti ad abbandonare i reparti per fare posto ai pazienti Covid. La cascina li ha accolti e le loro storie di dolore e di disperazione raccontano della solidarietà reale, che si fa con il tempo, con la compagnia e non solo con il denaro.

Continua a leggere

Continua a leggere