La virologa Gismondo (Sacco) al convegno dell’ultradestra tedesca: “Covid infezione opportunistica”



Torna a far parlare di sé Maria Rita Gismondo direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Intervistata in occasione di un convegno organizzato dall’Afd, partito di estrema destra tedesco, a cui ha partecipato lo scorso luglio ha detto: “Possiamo definire il covid un’infezione opportunistica, non la primaria. Il virus forse in Italia già a metà dello scorso anno”.

