L’addio a Ylenia Bonavera, folla e fuochi d’artificio per i funerali della 24enne uccisa dall’amica



Folla per l’ultimo addio a Ylenia Bonavera, la 24enne deceduta cinque giorni fa all’ospedale Garibaldi di Catania dopo essere stata accoltellata dall’amica a seguito di una lite in strada. Per i funerali della ragazza centinaia di persone hanno affollato l’esterno della chiesa de villaggio Bordonaro di Messina dove la ragazza era nata ed era vissuta prima del trasferimento. Intanto il gip di Catania ha confermato il fermo di Daniela Agata Nicotra, la 34enne arrestata per l’omicidio.

