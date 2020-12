L’allarme di Rezza sui nuovi contagi: “L’Rt tende a non scendere più”



L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ricordando anche che il dato dei decessi dovuti al Covid è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva.

Continua a leggere



L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ricordando anche che il dato dei decessi dovuti al Covid è ancora molto alto e siamo sopra la soglia per quanto riguarda i posti letto in area medica e terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere