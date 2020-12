Lamorgese: “A Natale più controlli alle vie dello shopping e alle frontiere”



La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese il giorno dopo la firma del nuovo dpcm: “Siamo entrati in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l’esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus”.

Continua a leggere



La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese il giorno dopo la firma del nuovo dpcm: “Siamo entrati in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l’esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus”.

Continua a leggere

Continua a leggere