Lavoratori multati per 10mila euro perché protestano, i carabinieri: “Violano le norme anticovid”



Ad un gruppo di 26 operai nel bolognese sono arrivate multe per più di 10mila euro. La loro colpa è aver protestato, interrompendo l’attività lavorativa durante le ore notturne. Ma dato che dal 3 novembre ci si può spostare dalle 22 alle 5 solo per comprovate esigenze (tra le quali c’è il lavoro), hanno ricevuto le sanzioni proprio perché in quel momento hanno smesso di lavorare.

