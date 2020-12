Lecce, aggredisce la ex moglie e poi tenta di rapire il figlio: arrestato 37enne



Il 37enne, originario del Bangladesh, è finito in manette per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo essersi introdotto in casa della ex moglie e averla minacciata e aggredita, ha cercato di rapire il loro figlio piccolo, a lei affidato.

